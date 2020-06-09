Сайт для воспитателей детских садов

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Сайт для воспитателей «Дошколенок.ру»


Новое на сайте

Презентация «Трудовая деятельность дошкольников»

Презентация «Трудовая деятельность дошкольников»

Консультация для родителей «Роль сказки в развитии ребенка»

Консультация для родителей «Роль сказки в развитии ребенка» Уважаемые родители! Важнейшая роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит сказкам. Они помогают развивать фантазию, мышление и правильную речь. С древних времен сказка является неотъемлемой частью воспитания каждого ребенка. С...

Конспект НОД «Военные профессии»

Конспект НОД «Военные профессии» Цель: Воспитание у детей чувства уважения к Российской армии, любви к Родине. Создание атмосферы веселья, доброжелательности, потребности коллективного общения, дружеского состязания и удовольствия. Задачи: 1. Упражнять в различных видах ходьбы. Совершенствовать навыки выполнения основных движений. 2. Развивать...

Конспект ООД в подготовительной к школе группе по теме «Первооткрыватели космоса»

Конспект ООД в подготовительной к школе группе по теме «Первооткрыватели космоса» Цель: Систематизировать и обогащать знания детей о космосе, космических полётах, космонавтах. Задачи: Образовательные: 1) Закрепить знания детей о том, что первым космонавтом Земли был наш соотечественник Юрий Гагарин. 2) Познакомить детей с российскими учеными...


Новое в блогах

Роль семьи в развитии поисково-исследовательской активности ребенка

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между родителями и педагогами. И родители должны осознавать, что они воспитывают...

Вместе с мамой, вместе с папой или чем занять ребенка…

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Период самоизоляции - это прекрасная возможность провести время с детьми. Не знаете, чем занять малышей? Специалисты детских садов г. Сыктывкара - методисты, педагоги...

ИД «Пресс-Курьер» представил уникальный сборник числовых головоломок «Большие цифры»!

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Издательский дом «Пресс-Курьер» представил новый журнал «Большие цифры» в начале июня 2020 года. Это первый в России максимально удобный для читателя журнал, в котором все задания связаны исключительно с...

Интегрированная НОД с использованием игровых элементов развивающей среды В.В.Воскобовича.

МБДОУ детский сад комбинированного вида №72 «Мозаика» г. Белгорода. Интегрированная НОД с использованием игровых элементов развивающей среды В.В.Воскобовича. Дети путешествовали по Фиолетовому лесу и встретили на полянке гнома Желе. Гномик...

ООД Рисование. Тема: "Разноцветное лето"

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе художественно-эстетической деятельности «Разноцветное лето» Задачи: - Создать условия для закрепления умения рисовать простейшие предметы и явления действительности; - Создать условия для закрепления умения...

Памятка для родителей «Полезный летний отдых»

Летом большую часть времени дети проводят на свежем воздухе. Отдых должен быть полноценным и воспоминания о нем должны остаться только приятные. Чтобы так и было родители не должны забывать о...

Публикации на сайте

Конспект непосредственно образовательной деятельности образовательной области «Познания» раздел: ознакомление с окружающим миром. Тема: «Во саду…

Конспект непосредственно образовательной деятельности образовательной области «Познания» раздел: ознакомление с окружающим миром. Тема: «Во саду ли, в огороде» (подготовительная группа) Задачи: I. Образовательные. 1. Закрепить название овощей, фруктов и ягод. 2. Учить детей устанавливать...

«Овощная корзинка». Проект для детей 2-ой младшей группы

«Овощная корзинка»Проект для детей 2-ой младшей группы   Паспорт проекта: Тип проекта: творческий, познавательный. По длительности: один месяц октябрь. Актуальность проекта: Дети младшего дошкольного возраста знакомятся с такими понятиями как овощи и фрукты. Для многих...

Конспект сюжетной утренней гимнастики: «Путешествие на ферму»

Конспект сюжетной утренней гимнастики: «Путешествие на ферму» Для детей 5-7 лет   Вводная часть Инструктор. Доброе утро ребята! Сегодня нам предстоит длинное путешествие на ферму, а добираться туда мы будем на разных видах транспорта. Садитесь в...

Занятие во второй младшей группе «Кукла Таня на прогулке»

Занятие во второй младшей группе «Кукла Таня на прогулке»   Цель: Формировать экологическую культуру поведения в природе. Образовательная: Продолжать знакомить с характерными признаками весны: набухают почки, просыпаются насекомые. Формировать экологическую культуру поведения в окружающей природе – растительных сообществ. Формировать...

Конспект НОД по физической культуре «Путешествие по городу на самокате» для подготовительной к школе группы

Конспект НОД по физической культуре «Путешествие по городу на самокате» для подготовительной к школе группы   Тема: Обучение езде на самокате. Тема соответствует возрастным возможностям и интересам воспитанников. Занятия на самокатах проходят после общеразвивающих упражнений на координацию...

Мастер-класс по изготовлению аппликации из сухих листьев «Осенняя красавица!»

Мастер-класс по изготовлению аппликации из сухих листьев «Осенняя красавица!»   Поделку могут выполнить дети, начиная с младшего дошкольного возраста, под присмотром взрослых. На прогулке собираем красивые листочки и высушиваем  их. Цель: развитие у детей художественно-...

Комментарии

  • Мария
    Спасибо

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  • Ирина Николаевна
    Замечательный материал. Долго искала для рекомендаций родителям что то подобное. Спасибо.

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  • Татьяна
    Отличный материал. Есть подготовительна я группа? перспективный план на летний период физическая ...

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  • Алена Луконина
    Большое спасибо за опыт

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  • Наталия
    Какой звук ю? Уважаемый педагог, буква ю может обозначать звуки [йу] и [у], в зависимости от положения ...

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